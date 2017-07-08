Uşak İşsizlik Oranında Ülke Ortalamasının Altında

Uşak İş Kur İl Müdürü İlhan Temel, geçtiğimiz yıl Ülke de yaşanan sorun ve sıkıntılar nedeniyle işsizliğin artığını, fakat hükümetin yapmış olduğu çalışmalarla artan işsizliğin önüne geçilerek tekrar işsizlik oranının tek hanelere düşeceğini söyledi.



Geçtiğimiz 15 Temmuz darbe girişimi sonrası artış gösteren ve çift haneleri gören işsizlik oranı hükümetin almış olduğu karar ve gerçekleştirilen istihdamlar sayesinde tek hanelere inceği öngörülüyor. Uşak İş Kur İl Müdürü İlhan Temel 2017'nin ilk 6 ayında yüzde 12-13 lere çıkan işsizlik oranının yıl sonuna kadar yüzde 9 ile 10 arasına düşeceğini bildirdi. Yapılan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi veren Temel 2017 yılsonuna kadar işsizlik oranında Uşak'ta çok ciddi çalışmalar yaptıklarını yapılan bu çalışmaların meyvelerini aldıklarının altını çizdi. Türkiye'de yapılan istihdam sayısının 1 milyonu geçtiğini vurgulayan İş Kur Müdürü Temel hedeflerinin 1 buçuk milyon artı istihdam oluşturarak 2018 yılına işsizlik oranında tek hanelere gerilemesini sağlamak olduğunu belirtti. Temel; "Uşak'ta işsizlik oranında çok yüksek olmayan önceki planlamalara göre yüzde 4 ile 4 buçuk oranında iş bulma konusunda en az sorun yaşayan illerden biri. Uşak'a düşen ek istihdam 5 bin kişi iken 3 bin 764 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık yüzde 80'ini tamamladık. Kayıt dışı çalışmada ilimiz diğer illere oranla daha düşük" dedi.



Temel, 01.01.2017 - 06.07. 2017 tarih aralığında gerçekleştirilen kurum faaliyetlerinde açık iş sayısının 8 bin 724 işe yerleştirme sayısının 4 bin 199 olduğunu iş başı eğitim programı sayısının 468, iş başı eğitim programı katılımcı sayısının bin 171, girişimcilik eğitim program sayısının 21 katılımcı sayısının 567, açılan mesleki eğitim kurslarının 19 kursiyer sayısının 391, toplum yararına program sayısının 10 katılımcı sayısının bin 10 kişi olduğunu söyledi. Ayrıca işsizlik ödeneği faaliyetleri konusunda işsizlik ödeneğine başvuru sayısının 3 bin 853, işsizlik ödeneğini hak eden sayısının ise 2 bin 9 kişi toplamda işsizlik ödeneği miktarının 10 milyon 696 bin 334 olarak ödeme yapıldığı kaydetti. - UŞAK