Uşak'ın Yeşilyurt köyünde filyasyon calışması başlatıldı Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi üzerine köyde filyasyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi üzerine köyde filyasyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

Banaz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Serdar Akkuş tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası ile yakın temas eden Yeşilyurt köyünde yaşayan vatandaşlardan sürüntü örneği alındığını belirtti.

Akkuş, ilçe merkezinde ve diğer köylerde de filyasyon çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA