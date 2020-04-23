Uşak'ın Yeşilyurt köyünde filyasyon calışması başlatıldı
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi üzerine köyde filyasyon çalışması başlatıldığı bildirildi.
23.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:38
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi üzerine köyde filyasyon çalışması başlatıldığı bildirildi.
Banaz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Serdar Akkuş tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası ile yakın temas eden Yeşilyurt köyünde yaşayan vatandaşlardan sürüntü örneği alındığını belirtti.
Akkuş, ilçe merkezinde ve diğer köylerde de filyasyon çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.
Kaynak: AA