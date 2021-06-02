"Uşak'ın Sesleri" Çözüm İçin Buluştu

Sahnelerin tozu Uşak Belediyesi'yle alınacakSanat can bulacak pandemi sahnelere veda edecekUşak Belediyesi, Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan müziğin yereldeki temsilcilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde buluşturdu.

Sahnelerin tozu Uşak Belediyesi'yle alınacak

Sanat can bulacak pandemi sahnelere veda edecek

Uşak Belediyesi, Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan müziğin yereldeki temsilcilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde buluşturdu. Uşak'ın Sesleri Projesi kapsamında, Uşak müzik sektöründen Kovid-19'un izlerini silmek adına düzenlenen toplantı bizzat Başkan Çakın öncülüğünde gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgını dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de sahne sanatlarını olumsuz etkiledi. Sahnelerden uzak kalan çok sayıda müzisyen önemli bir gelir kaybı yaşadı. Bir nebze de olsa bu olumsuzluklara karşı müzik emekçilerinin yanında olmak isteyen Uşak Belediyesi, Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde "Uşak'ın Sesleri" projesini hayata geçirdi.

Şehirdeki müzik temsilcilerinin tamamını bir araya getiren projenin başındaysa bizzat Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın yer aldı. Başkan Çakın'ın öncülüğünde düzenlenen ve Uşaklı müzisyenlerin katıldığı ilk toplantı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çakın, müzik sanatçılarını desteklemeyi amaçladıkları projeyleUşak'ta sahnelerin yeniden renkleneceği müjdesini verdi.

MÜZİSYENLER SAHNEYE UŞAK HALKI MÜZİĞE KAVUŞACAK

Toplantıda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, müzik emekçilerinin sahneye kavuşmasını arzuladıklarını, bu zorlu sürecin en iyi şekilde geride bırakılması için onların yanında olduklarını paylaştı.

Yapılan proje ile hem müzisyenlerin sahneyle hem de Uşak halkının yeniden müzikle buluşacağını kaydeden Mehmet Çakın, "Uzun bir süredir evlerine kapanan ve tedbirlere uyan kıymetli vatandaşlarımızın sıkıldığını biliyor, bu vesileyle hastalığın üzerimizde bıraktığıruhsal izleri de silmek istiyoruz. Pandemi sürecinin başında tüm unsurlarıyla yenilediğimiz ve hazır hale getirdiğimiz Huzur Park'taki Açık Hava Tiyatromuz artık özlediğimiz coşkuya ev sahipliği yapacak. Tamamen ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz halk konserleriyle notaların yeniden can, şehrimizin de neşe kazanmasını diliyoruz. Bu proje kapsamında yapılan konserler de canlı olarak sosyal medya hesaplarımız üzerinden halkımızla buluşturulacak. Güzel birlikteliklerin umut dolu yarınlar anlamını taşıdığı düşüncesiyle, katılım sağlayan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. " dedi.

Uşak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sürece dair bilgilendirmelerinin ilerleyen süreçlerde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Habermetre