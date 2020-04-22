Uşak'ın Gürlek köyünde karantina sona erdi
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1 Nisan, Gürlek, Banaz, Uşak, Güncel

Uşak'ın Gürlek köyünde karantina sona erdi

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyündeki karantina tedbirleri kaldırıldı.

22.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:20
Uşak'ın Gürlek köyünde karantina sona erdi

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyündeki karantina tedbirleri kaldırıldı.

Banaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) vakalarının görülmesi ve yayılma riskine karşı Gürlek köyünün 1 Nisan'dan itibaren karantina altına alınarak giriş çıkışının jandarma tarafından kontrol edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, köyde 7 Nisan'dan bugüne yeni vakanın görülmemesi ve uygulamanın başarılı sonuç vermesi üzerine ilçe Hıfzısıhha Kurulunca karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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