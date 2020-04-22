Uşak'ın Gürlek köyünde karantina sona erdi Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyündeki karantina tedbirleri kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyündeki karantina tedbirleri kaldırıldı.

Banaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) vakalarının görülmesi ve yayılma riskine karşı Gürlek köyünün 1 Nisan'dan itibaren karantina altına alınarak giriş çıkışının jandarma tarafından kontrol edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, köyde 7 Nisan'dan bugüne yeni vakanın görülmemesi ve uygulamanın başarılı sonuç vermesi üzerine ilçe Hıfzısıhha Kurulunca karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA