Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Uşak'ın düşman i·şgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Uşak Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na yürüdü.

Meydanda düzenlenen törende konuşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılının büyük bir heyecanla kutlandığını söyledi.

Türkiye'nin tarih boyunca emperyalist güçlere direndiğini belirten Cahan, "Bugün de bu saldırılar devam ediyor. Ekonomimiz üzerinden bizi dize getirmek isteyenler başaramayacak. Bu millet kimsenin boyunduruğu altına girmeyecek." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş'in konuşmalarının ardından Ece Seçkin konser verdi.