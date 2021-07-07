Uşak'ın değerleri Amfi Tiyatro'da Devleşti
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Uşak'ın değerleri Amfi Tiyatro'da Devleşti

Uşak'ın değerleri Amfi Tiyatro'da Devleşti
Habermetre - Haberler | Toplum

Uşak Belediyesi tarafından Amfi Tiyatro'da düzenlenen ve Uşaklı yerel sanatçıların sahne aldığı konserler müzikseverleri mest etti.

Uşak Belediyesi tarafından Amfi Tiyatro'da düzenlenen ve Uşaklı yerel sanatçıların sahne aldığı konserler müzikseverleri mest etti.

Kent Orkestrası eşliğinde sahne alan ve farklı tarzlarda eserlere ses olan yerel sanatçılar üç gün boyunca Uşaklıları sahneye kilitledi.

Galasında Uşak Belediyesi Kent Orkestrası solistleri Gamze Bucak ve Fatih Nacak ile Uşaklı sanatçı Ufuk Çakır'ın sahne aldığı konserlerde toplamda 21 sanatçı sahneyi notalarla doldurdu.

Yerel Sanatçılarımıza Büyük İlgi

Her yaştan müzikseverin keyifle dinlediği ve adeta bir festival havasında geçen konserler renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Kariyerinde başarılı noktalara ulaşmış ve Uşak'ın öz değeri olan yerel sanatçılarla zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan Uşaklılar bazen de oyun havalarıyla eğlendi. Sanatçılara desteklerini gösterenmüzik dostu Uşaklılar, "Uşak'ın Sesleri" konserlerinin üç gününde de aynı heyecan ve coşkuyu yansıttı.

Uşak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Pandemi nedeniyle uzun süredir hasret kalınan şehir etkinliklerinin yaz boyunca süreceği kaydedildi.

Kaynak: Habermetre

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