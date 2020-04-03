Uşak'ın Banaz ilçesinde karantinadaki köyün girişlerine bariyerle önlem -EK
Uşak'ın Banaz ilçesinde karantinadaki köyün girişlerine bariyerle önlem -EK.
03.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:46
Uşak'ın Banaz ilçesinde karantinadaki köyün girişlerine bariyerle önlem -EK
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA