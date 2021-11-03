Uşak İl Özel İdaresi araç ve iş makinesi satış ihalesi - Haberler
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Uşak İl Özel İdaresi araç ve iş makinesi satış ihalesi

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Uşak İl Özel İdaresi araç ve iş makinesi satış ihalesi

Uşak İl Özel İdaresi araç ve iş makinesi satış ihalesi Uşak İl Özel İdaresi demirbaş kayırlarından düşülerek servis dışı bırakılan 21 adet araç ve iş makinesinin satışı için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

UŞAK (Habermetre) - Uşak İl Özel İdaresi araç ve iş makinesi satış ihalesi

Uşak İl Özel İdaresi  demirbaş kayırlarından düşülerek servis dışı bırakılan 21 adet araç ve iş makinesinin satışı için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

23. 11. 2021 - 14. 00

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