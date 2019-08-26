Uşak Fuarı tarıma yenilik getirecek

26.08.2019 09:53

Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, sürekli gelişen teknoloji yakalamak adına fuarın köprü görevi gördüğünü belirterek "İnanıyoruz ki bu fuar, Uşak tarım ve hayvancılık sektörüne yenilik getirecek" dedi.

GL Platform Fuarcılık'ın düzenlediği büyük ve küçükbaş hayvanların sergileneceği Uşak 5. Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 5-8 Eylül tarihleri arasında Karakıran Mahallesi Kemal Öz Çok Amaçlı Kapalı Fuar Alanı'nda yapılacak. Fuarda çiftlik ekipmanları ve teknolojileri, genetik alanındaki son yenilikler, yem sektöründeki gelişmeler görücüye çıkacak. Sektörün önde gelen firmaları, birlikler, kooperatiflerin stant açacağı fuarda yurtiçi ve yurtdışı alıcılarla buluşma olanağı yakalanacak.

Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, üreticinin yeni teknoloji ile buluşmasının önemine dikkat çekerek "Kentimiz yıllardır tarım ve hayvancılığın merkezi. Yerimiz, toprağımız, insan gücümüz yeterli. Ancak teknoloji her geçen gün gelişiyor" dedi. Üreticilerin yeniliklere ayak uydurmak için sürekli alternatif ürün, makina ve pazar arayışı içerisinde olduğunu belirten Sezer "Fuarlar bu arayışlar için köprü görevi görüyor. İnanıyoruz ki bu fuar, Uşak tarımına yenilik getirecek" diye konuştu.

ÜRETİCİ BİLGİLENDİRİLMELİ

Tarımsal ve hayvansal üretimin artması yönünde verilen teşviklere her geçen gün yenisinin daha eklendiğinin altını çizen Sezer "Bu yıl tarıma gübre ve mazot gibi birçok hibe desteği geldi, ancak çoğu üreticinin bunun tam olarak ne olduğundan haberi yok. Toprak verimini artırmak, doğru ürünü, doğru şekilde yetiştirmek için üretici bu konular hakkında bilgilendirilmeli. Tarım ve Hayvancılık Fuarı da buna katkı sağlayacak" dedi. Sezer, hedeflerinin her zaman ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyleyerek, destek için tüm Uşak halkını fuara davet etti.

Kaynak: Bültenler