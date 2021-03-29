"Uşak Esnafı Tütüne Hayır, Yaşama Merhaba Diyor" projesi tanıtıldı

Uşak'ta, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına yönelik hazırlanan "Uşak Esnafı Tütüne Hayır, Yaşama Merhaba Diyor" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Uşak'ta, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına yönelik hazırlanan "Uşak Esnafı Tütüne Hayır, Yaşama Merhaba Diyor" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Özmerkez'de yapılan programa, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kurum müdürleri ve esnaf oda başkanları katıldı.

Vali Funda Kocabıyık, projenin Uşak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Yeşilay Uşak Şubesi öncülüğünde hazırlandığını hatırlattı.

Esnaflar arasında sigara kullanımını azaltmayı, bunun da diğer vatandaşlar açısından örnek oluşturmasını amaçladıklarını aktaran Kocabıyık, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki, burada bulunan tüm oda başkanlarımız ve esnaflarımız bu mücadeleden alınlarının akıyla çıkacaktır, hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlığı için toplumumuza örnek olacaklardır. Biliyorum ki hiçbirimiz evlatlarımıza zarar gelmesini istemeyiz. Fakat sigara, pasif içici olarak onlara zarar veriyor ve onlara kötü örnek oluyoruz. Bu sebeple en kısa zamanda sigara bağımlılığından kurtulmak zorundayız. Devlet olarak esnaflarımızı bilinçlendirmek ve bu mücadelede yanlarında olduğumuzu göstermek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu desteği vermek için elinizden gelenin fazlasını yapacağınıza inancım tam."

Proje kapsamında, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı 19 odanın yaklaşık 15 bin üyesine, hazırlanacak çalışmalarla tütün ve tütün ürünleri kullanımının insan sağlığına ve ülke ekonomisine zararları anlatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık