UŞAK ENGELLİYE CİNSEL SALDIRI İDDİASINDA 23 KİŞİ İFADE VERDİ - ARŞİV

UŞAK'ta zihinsel engelli Beyhan A.'nın (27), toksik (zehirli) madde zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerine rastlanması ve geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada, 23 kişinin ifadesi alındı.

Uşak'ta özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde yatılı olarak kalan zihinsel engelli Beyhan A., 10 gün önce toksik zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorlar, genç kızda cinsel saldırı bulgularına rastladı. Bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hemen ameliyat edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Beyhan A., aynı gece saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ön otopside de cinsel saldırı bulgularına rastlanan Beyhan A.'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsin ardından yakınları tarafından memleketi Çanakkale'ye götürülüp, toprağa verildi.

OTOPSİ RAPORUYLA BELİRLENECEK

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Beyhan A.'nın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı ve kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nca 3 ay içerisinde hazırlanacak raporla ortaya çıkacak.

MERKEZDE ÇALIŞAN 23 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, engelli kadının kaldığı özel rehabiltasyon ve bakım merkezinde çalışan 23 kişinin ifadesini aldı. Uşak Valiliği'nin merkezi ile ilgili başlattığı idari soruşturma da sürüyor.

Kaynak: DHA