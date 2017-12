Uşak Emniyetinden Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ilgili birimlerinin katkıları ile uyuşturucu ile mücadelede kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü mensuplarına ve ailelerine seminer verilmeye başlandı.



Uyuşturucu maddelerin kullanımı, türleri, madde bağımlılığı ile bağımlılıkta karşılaşılan sorunlar, bağımlıların kişisel, sosyal ve psikolojik durumları, uyuşturucunun vücuttaki etkileri, kullanılan malzemelerin fark edilmesi gibi konularda toplumun farkındalığını arttırmak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ilgili birimlerinin katkıları ile hazırlanan "İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası" 04 Temmuz 2017 tarih ve 2017/02 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi.



Söz konusu genelgede; "Toplumun uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplumun her kesiminden insanlara ulaşılarak ve toplumun her kesimine hizmet sunan kişilerin uyuşturucu ile mücadeleyle etkin katılımını sağlamak amacıyla eğitimler verilerek bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından, toplumda bağımlılık yaratan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci arttırmak için her türlü kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü mensuplarına ve ailelerine seminer verilmeye başlanmıştır" denildi.



Bu kapsamda Eşme ilçesinde Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda 56 personele, Banaz ilçesinde İlçe Kültür Sarayı salonunda, 74 personele olmak üzere, toplamda 2 oturum halinde 130 personele seminer verildi. - UŞAK