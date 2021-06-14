Uşak Emniyeti, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Uşak'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen programda pasta kesildi.

Uşak'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen programda pasta kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan polis kantinine "Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart asıldı.

Programda, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından üzerinde "Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pasta kesildi.

Vali Kocabıyık ve İl Emniyet Müdürü Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'ı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık