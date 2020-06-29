Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tıp fakültesi ile birlikte kullanılanacak Sağlık Bakanlığı ile Uşak Üniversitesi arasında, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ortak kullanılımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanlığı ile Uşak Üniversitesi arasında, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ortak kullanılımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Uşak Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilen protokol törenine, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve diğer yetkilileri katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin ve ulaşılabilir şekilde topluma sunulabilmesi amaçlandı. Bu iş birliği sayesinde sağlık hizmetlerindeki verimlilik daha da güçlü bir ivme kazanacaktır." ifadelerinini kullandı.

Kaynak: AA