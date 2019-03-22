Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yangın
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü.
Akşam saatlerinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi altındaki trafoda belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.
Hastanenin özel güvenlik ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken hastanede dumandan etkilenen yoğun bakım ünitesindeki bazı hastalar başka katlara taşındı.
Kaynak: AA