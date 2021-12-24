Uşak Deri (Karma) OSB İmar Planı Değişikliği Onayı

UŞAK (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 22/12/2021 tarihinde e-imza ile onaylanmış olup, 24/12/2021 tarihinden itibaren 1 hafta süre ile ilan olunur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı elektronik sistem üzerinden onaylanan . pdf uzantılı Uşak Deri (Karma) OSB imar planı değişikliği Plan İşlem Numarası(PİN): NİP- 64323406/UİP-64458207'dir.

Plan Açıkla Raporu 1 (İndirmek için tıklayınız) Plan Açıklama Raporu 2 (İndirmek için tıklayınız) 5000 Ölçekli İmar Planları (İndirmek için tıklayınız) Bilgi Paftası (İndirmek için tıklayınız) 1000 Ölçekli İmar Planları (İndirmek için tıklayınız)

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