Uşak Belediyesinden kan bağışı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yardımcıları ve belediye meclis üyeleri kan bağışında bulundu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yardımcıları ve belediye meclis üyeleri kan bağışında bulundu.

Başkan Çakın, beraberinde yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve kurum çalışanlarıyla Tiritoğlu Parkı'nda bulunan kan verme noktasında Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Ülkenin en köklü yardım kuruluşlarından olan Kızılayın çalışmalarıyla gurur duyduklarını belirten Çakın, "Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık beyefendinin çağrısı, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürümüz Mithat Tekçam'ın sosyal medyadaki meydan okumasıyla bugün Uşak Belediyesi olarak kan vermeye geldik. Arkadaşlarımızla bir vatan görevi olarak gördüğümüz kan verme vazifemizi yerine getirdik." dedi.

Uşak'ın Türkiye nüfusuna oranla en fazla kanın verildiği kentlerin başında geldiğini hatırlatan Çakın, vatandaşları da bu süreçte bağış yapmaya davet etti.

Meclis üyesi Kemal Solakhan da vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini kaydetti.

Meclis üyesi Özgül Şeker Çiftçi ise "Kan vermek hayat kurtarır. Özellikle yaşadığımız bu zorlu süreçte çok ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA