Uşak Belediyesince atık ilaç toplama kampanyası başlatıldı

Uşak Belediyesince sağlık merkezlerinin bulunduğu bölgelere "atık ilaç toplama kutusu" yerleştirildi.

Uşak Belediyesince sağlık merkezlerinin bulunduğu bölgelere "atık ilaç toplama kutusu" yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, son kullanım tarihi geçmiş ilaçların toplanması, güvenli bir şekilde imha edilmesi amacıyla kampanya başlatıldığı belirtildi.

Kampanya kapsamında kentteki eczanelere, sağlık ocakları ve sağlık merkezlerinin bulunduğu bölgelere "atık ilaç toplama kutusu" yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın, "Vatandaşlarımız tarihi geçmiş ilaçlarını bu kutulara atabilecekler. Kutular doldukça da anlaşmalı olduğumuz tıbbi atık firması bu ilaçları toplayarak imhasını gerçekleştirecek. Kampanya, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak bizim için çok önemli." şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık