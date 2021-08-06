Uşak Belediyesi, su tüketimini azaltan aparat dağıtacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak Belediyesi, su tüketimini azaltan aparat dağıtacak

Uşak Belediyesi, su tüketimini azaltan aparat dağıtacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak Belediyesinin, musluklara takılan ve su kullanım miktarlarında düşüş sağlayan "perlatör" dağıtacağı bildirildi.

Uşak Belediyesinin, musluklara takılan ve su kullanım miktarlarında düşüş sağlayan "perlatör" dağıtacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hava kabarcıklarını kullanarak musluk suyunun tazyikini artıran "perlatör"lerin su tasarrufu sağladığının yapılan denemelerde tespit edildiği belirtildi.

Aparatın Uşak Belediyesince İsmet Paşa Caddesi'nde kurulacak stantta ve belediyeye su faturası ödemeye gelen vatandaşlara ücretsiz verileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Belediyemiz tarafından temin edilen perlatörleri şehrimizin değişik yerlerindeki farklı konut ve iş yerlerine dağıttık. Memnuniyetle görüyoruz ki, Uşak Belediyemizce dağıtılan bu perlatörler sayesinde hanelerimizin ve işletmelerimizin su tüketimi ciddi oranda azaldı. Tabii bu aynı zamanda ekonomik anlamda da vatandaşlarımız için bir avantaj sağlamış oldu. Tüm bunların ötesinde doğamızın ve geleceğimizin en büyük teminatı suyumuz da daha az harcanmış oldu. İsrafı önlemeye ve tasarrufa katkı sağlamaya yönelik bu çalışmamızın sonuç vermiş olmasından dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.???????

Uşak Belediyesi, su tüketimini azaltan aparat dağıtacak
Uşak Belediyesi, su tüketimini azaltan aparat dağıtacak
Uşak Belediyesi, su tüketimini azaltan aparat dağıtacak
Uşak Belediyesi, su tüketimini azaltan aparat dağıtacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Aleyna Tilki Ezgi Eyüboğlu Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak Belediyesi, su tüketimini azaltan aparat dağıtacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.08.2021 11:51:15. #1.13#

title