Uşak Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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Uşak Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

15.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:18
Uşak Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Uşak Belediyesi, sokak hayvanları için kentin birçok noktasına mama bıraktı.

Uşak Belediyesi, sokak hayvanları için kentin birçok noktasına mama bıraktı.

Belediye ekipleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından birçok bölgede tuzlama ve kar temizleme çalışması yürüttü. Belediye, sokak hayvanları için de harekete geçti.

Ekipler, soğuk hava kar nedeniyle yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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