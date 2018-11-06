Uşak Belediyesi Şehir İçi Yollara El Attı

Uşak Belediyesi, yıllardır bağlantı yolu kapalı olan İbrahim Tahtakılıç ve Alparslan Caddelerini birleştirmek için çalışma başlattı. Başkan Cahan, trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak olan çalışmaları yerinde inceledi.

4 yılda yaptığı modern yol çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Uşak Belediyesi, yılların sorununa çözüm getiriyor. Uşak Belediyesi, Ulubey yolunun ikiye böldüğü ve yıllardır çelik bariyerlerle kapalı olan İbrahim Tahtakılıç ve Alparslan Caddesini birleştirmek için çalışma başlattı. Vatandaşların taleplerine duyarsız kalmayarak çözüm için düğmeye basan Uşak Belediyesi ile iki caddeyi birleştirecek kavşağın açılışına sayılı günler kaldı.

Mevcut haliyle, hem yakıt hem de zaman kaybına sebebiyet veren bariyerler, çalışmaların bitmesinin ardından iki cadde arasında kolay ulaşım sağlayacak. Bölgedeki ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak olan kavşak çok yakında kullanıma açılacak.

İbrahim Tahtakılıç Caddesini Alpaslan Caddesine bağlayarak, İzmir yönünden gelen vatandaşları güvenli bir şekilde Denizli yoluna bağlamak hedefiyle çalışma başlattıklarını belirten Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dayıoğlu, yıllardır süregelen sorunun yapılacak kavşakla aşılacağını bildirdi.

Mahalle halkının da yakından takip ettiği çalışmalar sırasında açıklamalarda bulunan bazı vatandaşlar, yıllardır yaşadıkları sonunun çözüme ulaştırıldığı ve taleplerine duyarsız kalınmadığı için Uşak Belediyesine ve Başkan Nurullah Cahan'a teşekkürlerini iletti.

Çalışmaları vatandaşlarla birlikte yerinde inceleyen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Ben tüm Uşak halkına bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Burası yılların kangren haline gelmiş bir problemiydi. İbrahim Tahtakılıç Caddesi 40'lık yol olarak buraya geliyor ama demir yoluyla kesildiği için karşıya geçmiyordu. Camii Cemaatimiz, vatandaşlarımız karşıdan karşıya geçemiyordu. Şimdi güzel bir uygulamayla bu sorunu çözüyoruz." dedi.

4 yıllık süreçte Uşak'ta hemen hemen dokunulmayan bölge kalmadığını vurgulayan Cahan, "Yenilemediğimiz anayol arterimiz kalmadı. Ekiplerimiz bir süredir burada hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu özverili ve hızlı çalışma sayesinde özellikle şehrin güney kesimini ilgilendiren bu trafik akış sorununu yapacağımız güzel bir kavşakla çözeceğiz. Rahat trafik akışı ve ulaşımı sağlayarak bir sorunu daha noktalayacağız. İnşallah önümüzdeki 15 güne kadar bu kavşağımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden ben emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, hemşehrilerimize de hayırlı uğurlu olsun temennisinde buluyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu. - UŞAK