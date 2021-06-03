Uşak Belediyesi öğrencilere "çevrim içi sınava hazırlık platformu" hediye etti

Uşak Belediyesi, soru kaynağına ihtiyaç duyan öğrenciler için hazırlanan "çevrim içi sınava hazırlık platformu"nu ücretsiz olarak gençlerin hizmetine sundu.

Uşak Belediyesi, soru kaynağına ihtiyaç duyan öğrenciler için hazırlanan "çevrim içi sınava hazırlık platformu"nu ücretsiz olarak gençlerin hizmetine sundu.

Uşak Belediyesinin YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrencilere hediye ettiği sınava hazırlık platformunda 300 bin soru ve cevap videosunun bulunduğu testler yer alıyor.

Psikolojik danışmanlık videoları ve deneme sınavlarına yer verilen Pakodemy adlı platform, puan hesaplama sistemi, motivasyon artırıcı video ve yazılar, mobile uygun konu kartları ve çalışma planı önerilerini de içeriyor.

"Gençlerimize yanlarında olduğunu hissettireceğiz"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde öğrencilerin okuldan uzak kaldığını anımsattı.

Salgının başladığı günden itibaren hastalıkla mücadelenin yanında sosyal hayatı destekleyici faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Çakın, "Son olarak belediye olarak başlattığımız 'Genç Kuşak' projesi kapsamında üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için bir çalışma gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sınav döneminde gençlerin yanında olduklarını, öğrencilere moral verdikleri için ayrı bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Çakın, şunları kaydetti:

"Sınav takviminde son günlere geldik. Biz, milli eğitim ve okul müdürlerimizle irtibatlı bir şekilde ilerliyoruz. İhtiyacı olan öğrencilerimize platform aracılığıyla test ve sorulara ulaşma imkanı sağladık. İnşallah bundan sonra öğrencilere desteklerimiz devam edecek. Hedefimiz bundan sonraki süreçte talep eden tüm öğrencilerimize ücretiz olarak bu desteği sağlamak. Projenin tanıtımı için salgın koşullarını da dikkate alarak gençlerle bir araya geldik. Kendileriyle sınav stresi üzerine de sohbet ettik. Onların geleceğe yönelik planlarını dinledik. Desteği almalarının yanında öğrencilerimizle bir araya gelerek sınava öncesi stresi üzerlerinden atmalarında da bu buluşmanın çok faydalı olduğuna dair dönüşler aldık. Uşak'taki gençlerimizle sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Gençlerimize yanlarında olduğunu hissettireceğiz. Onların bu ülkenin geleceği olduğunu, aralarından bizleri gururlandıran Selçuk Bayraktar gibi, Ayşe Begüm Onbaşı gibi isimlerin çıkabileceğini hissettirmeye devam edeceğiz."

Çakın, uygulamaya erişmek isteyen öğrencilerin okul müdürlerine taleplerini iletmelerinin yeterliği olacağını sözlerine ekledi.

Öğrenciler ise soru kaynaklarına ulaşmakta güçlük çektiklerini, bu tip uygulamaların kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Çakın'a teşekkür etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz