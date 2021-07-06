Uşak Belediyesi'nin düzenlediği yaz okuluna 1400 öğrenci başvurdu
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Uşak Belediyesi'nin düzenlediği yaz okuluna 1400 öğrenci başvurdu

Uşak Belediyesi'nin düzenlediği yaz okuluna 1400 öğrenci başvurdu
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak Belediyesince "Genç Kuşak Topluluğu" bünyesinde düzenlenen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yaz okulu eğitime başladı.

Uşak Belediyesince "Genç Kuşak Topluluğu" bünyesinde düzenlenen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yaz okulu eğitime başladı.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 5 hafta sürecek yaz okulunun ücretsiz olduğu ve 1400 öğrencinin başvuru yaptığı belirtildi.

Haftanın 5 günü Kur'an-ı Kerim, Siyer, Osmanlıca, Adap gibi derslerin verileceği yaz okulunda haftanın iki günü sosyal etkinlikler düzenleneceği, öğrencilerin basketbol, futbol, voleybol, yüzme, badminton ve satranç gibi çeşitli aktivitelere de katılabileceği ifade edildi.

Kursların Yaşar Akar İlkokulu, Hasan Hilmi Ortaokulu, Kentsel Dönüşüm Ortaokulu ve Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılacağı kaydedildi.

Uşak Belediyesi'nin düzenlediği yaz okuluna 1400 öğrenci başvurdu
Uşak Belediyesi'nin düzenlediği yaz okuluna 1400 öğrenci başvurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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