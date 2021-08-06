UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SU TASARRUFUNDA BÜYÜK ADIM

Uşak Belediyesi giderek artan ve dünyayı etkisi altına alan kuraklık sorununa karşı duyarsız kalmayarak şehirdeki su tasarrufuna katkı sağlamak adına harekete geçti.

Uşak Belediyesi giderek artan ve dünyayı etkisi altına alan kuraklık sorununa karşı duyarsız kalmayarak şehirdeki su tasarrufuna katkı sağlamak adına harekete geçti. Kentte oluşturulan pilot bölgelerde perlatör dağıtımı yapan ve 5 aylık test sonuçlarını toplayan ekipler, su tasarrufuna katkı sağlamayı başarmanın mutluluğunu yaşadı. Özellikle en çok su kullanılan bölgeler seçilerek yapılan test sonucunda; ilk etapta üçte bir oranında düşen su kullanım miktarlarında zamanla yarı yarıya azalma kaydedildi.

Seçilen Bölgelerde Musluklara Perlatör Takıldı

Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde en çok su kullanılan bölgelerde vatandaşların evlerine ve iş yerlerine perlatör (su tasarruf aparatı) takıldı. Muslukların uç kısmına montajlanan ve hava kabarcıklarını kullanarak suyun tazyikini arttırıp hacmini azaltan perlatörün takıldığı noktalardaki su faturalarını kontrol eden ekipler, 5 ay süren kullanımın ardından faturalarda ciddi bir düşüş olduğunu gözlemledi.

Başkan Çakın; "Uzun Süredir Tasarruf İçin Çalışıyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; "Uşak Belediyesi olarak su tasarrufu konusunda uzunca bir süredir yürütmekte olduğumuz çalışmaları yeni bir uygulama ile de daha geniş bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşmaya başladık" dedi. Çakın, "Belediyemiz tarafından temin edilen perlatörleri şehrimizin değişik yerlerindeki farklı konut ve iş yerlerine dağıttık. Memnuniyetle görüyoruz ki Uşak Belediyemizce dağıtılan bu perlatörler sayesinde hanelerimizin ve işletmelerimizin su tüketimi ciddi oranda azaldı. Tabi bu aynı zamanda ekonomik anlamda da vatandaşlarımız için bir avantaj sağlamış oldu. Tüm bunların ötesinde doğamızın ve geleceğimizin en büyük teminatı suyumuz da daha az harcanmış oldu. İsrafı önlemeye ve tasarrufa katkı sağlamaya yönelik bu çalışmamızın sonuç vermiş olmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.

Tasarruf İçin Herkes Bu Cihazı Kullanmalı

Tüm vatandaşları Uşak Belediyesi tarafından başlatılan bu kampanyaya katılmaya davet eden Başkan Çakın; vatandaşların evlerinde uygun olan musluklarına perlatör takarak su tasarrufuna katkı sağlamalarını istedi. "Su geleceğimiz, su yaşam kaynağımız" diyen Başkan Çakın, "Uşak'ımızın ve çocuklarımızın gelecekte susuz kalmaması için tüm vatandaşlarımızın hem tasarruf konusunda hem de su kullanımı konusunda son derece duyarlı olmaya davet ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Turgut; "Başka Bir Dünya Yok"

Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Turgut ise elimizdeki mevcut su kaynaklarını çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini belirterek, tüketiciler olarak bu konuda hassas davranmamız lazım dedi. "Başka bir dünya yok başka bir gelecek yok" diyen Turgut; "Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bunun da en önemli faktörlerinin başında su geliyor" diye konuştu.

Vatandaşlar Uygulamadan Çok Memnun

Perlatör uygulaması sayesinde su faturasının dokuzyüzlü rakamlardan ikiyüzlü rakamlara kadar düştüğünü belirten İşletme Sahibi Arif Aydoğdu, Başkan Çakın'a ve tüm belediye personeline teşekkürlerini sundu. Diğer yandan evlerinde perlatör kullanarak su faturalarını ciddi oranda düşüren vatandaşlar, Uşak Belediyesi'nin kendilerini düşünmesinden mutlu olduklarını belirterek, bu tip doğa dostu projeler uyguluyor olmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Habermetre