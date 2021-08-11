UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SU TASARRUFUNA DEV KATKI

SU TASARRUFU İÇİN PERLATÖR DAĞITIMININ İLK ETABI BAŞLADIUşak Belediyesi geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonucunda perlatör cihazının su tasarrufuna katkı sağladığının belirlenmesiyle kent bazında çalışmalarına başladı.

SU TASARRUFU İÇİN PERLATÖR DAĞITIMININ İLK ETABI BAŞLADI

Uşak Belediyesi geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonucunda perlatör cihazının su tasarrufuna katkı sağladığının belirlenmesiyle kent bazında çalışmalarına başladı. Geleceğine ve suyuna sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla hareket eden Uşak Belediyesi, kentte en çok ve en yoğun şekilde su kullanılan bölgeleri belirleyerek perlatör cihazını ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Amaç Su Tasarrufuna Özendirmek

İlk etapta şehrin en yoğun su kullanılan bölgelerindeki hane, işyeri ve kurumları belirleyen ekipler; buralara perlatör dağıtımı gerçekleştirdi. Diğer yandan Uşak Belediyesi ana hizmet binasında bulunan tahsilat servisine su faturalarını ödemek için gelen vatandaşlara da perlatör hediye eden ekipler, su tasarrufunun önemini ve cihazın nasıl kullanıldığını anlatarak vatandaşlara bilgi verdi. Bu aparatın kullanılmasıyla su kullanımının azaldığını anlatan ekipler, aynı zamanda su faturalarında gerçekleşecek düşüş ile de ekonomik anlamda avantaj sağlanacağının altını çizdi.

Dağıtım Hedeflerimizi Arttırmayı Planlıyoruz

Uşak Belediyesi olarak doğanın ve insanın geleceğini korumak adına büyük bir adım daha attıklarını söyleyen Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Akkaya; "Suyumuz bizim için çok değerli ve maalesef son yıllarda tüm dünyada artan bir kuraklık söz konusu. Biz de su tasarrufu konusunda vatandaşlarımıza hem destek olmak hem de onlarda tasarruf bilincini oluşturmak adına harekete geçtik" dedi. İlk etapta su kullanımının çok yoğun olduğu lokasyonları belirlediklerini anlatan Akkaya; "Başkanımız Sayın Mehmet Çakın'ın talimatıyla yeni bir uygulama başlatıyoruz. Musluklara takılan ve her muslukta yaklaşık üçte bir ile yarı yarıya oranlarında su tasarrufu sağlayan "perlatör" cihazımızı, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtmaya başladık. Kamu kurumlarına ve suyun çok fazla kullanıldığı büyük iş yerlerine de dağıtım yapacağız. İlerleyen zamanlarda bu uygulamayı devam ettirmeyi ve gelecek sonuçlara göre dağıtım hedeflerimizi arttırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Tüm Vatandaşlarımız Perlatör Kullanmalı

Diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılan perlatör dağıtım etkinliğinde söz alan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş; ülkemizde farkına varamadığımız ölçüde bir su israfı olduğuna dikkat çekerek, "Su kaynaklarımızın azaldığı ve yer altı sularımızın daha derine çekildiği şu dönemde; elimizdeki mevcut suları daha tasarruflu kullanarak bu süreci en iyi şekilde atlatmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Vatandaşların bu cihazı musluklarına takarak su kullanımları ciddi şekilde düşüreceklerini vurgulayan Güneş; "Uşak Belediyemiz su kullanımı azaltmak ve su israfını önlemek amacıyla böyle anlamlı bir uygulamayı hayata koyuyor. Ben böyle güzel bir uygulama başlattığı için Uşak Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a ve ekibine can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum, tüm vatandaşlarımızı da perlatör kullanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Pilot Bölgelerde Daha Önce Musluklara Perlatör Takılmıştı

Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz aylarda şehirde en çok su kullanılan pilot bölgeler belirlenerek ev ve iş yerlerine perlatör takılmış; 5 ay boyunca su kullanımları gözlemlenmişti. Faturalarını kontrol eden ekipler, 5 ay süren kullanımın ardından faturalarda ciddi bir düşüş olduğunu gözlemlemiş, su kullanımında yarı yarıya düşüş belirlenmişti.

Kaynak: Habermetre