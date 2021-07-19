"UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ" Haberi Hakkında

Arife günü mezar ziyaretine gidemeyen vatandaşlar için Uşak Belediyesi'nden yardım eli uzandı.

Arife günü mezar ziyaretine gidemeyen vatandaşlar için Uşak Belediyesi'nden yardım eli uzandı.

Sene boyunca kentin her noktasında birçok farklı alanda yardım hizmeti gerçekleştiren ve özellikle dezavantajlı bölgelere ulaşmaya çaba gösteren Uşak Belediyesi; Kurban Bayramı öncesi de vatandaşlardan gelen talepleri geri çevirmedi. Kurban Bayramı arifesinde çeşitli nedenlerle yakınlarının mezarını ziyarete gidemeyen vatandaşlara yardım elini uzatan Uşak Belediyesi, Arife günü yaşlı, engelli ve hasta vatandaşları evlerinden alarak yakınlarının mezarlarına götürdü.

Dualar Edilerek Çiçekler Bırakıldı

Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncelikle kendilerine başvuru yapan vatandaşlarla irtibat kurarak adres tespitlerini yaptı. Yaşlılık, hastalık veya fiziki engelleri dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından evlerinden özel araçlarla alındı. Vatandaşları tek tek özlem duydukları yakınlarının mezar yerlerine götüren ve kabirlerin başında Yasin-i Şerif okutan belediye ekipleri mezarlara çiçekler bıraktı.

Kiminin Babası Kiminin Hayat Arkadaşı

Şekerevleri Mezarlığı, Bölme Büyük Mezarlık ve 2. Şehitler Mezarlıklarına düzenlenen ziyaretlerde, çok uzun süredir kendi imkanlarıyla yakınlarının kabrine gidemediklerini ifade eden vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Maddi imkansızlıklar ve fiziki engeller dolayısıyla merhum eşlerinin ve anne babalarının kabrine gitmekte zorlandıklarını belirten vatandaşlar, Uşak Belediyesi tarafından kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını vurguladı. Belediyenin yıl boyunca gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerini ve yardım faaliyetlerini gördüklerini vurgulayan vatandaşlar, bayram gibi önemli günlerde de bu çalışmaların sürdürülmesini ve toplumu bir araya getiren projelerinyapılmasını takdir ettiklerini ifade etti. Bu kabirziyaretivesilesiyleKurban Bayramı'nımanevi anlamda daha rahat ve huzurlu geçireceklerini ifade eden vatandaşlar, hiçbir zaman yardım taleplerinin geri çevrilmediğini paylaşarakkendilerine destek olan Uşak Belediyesi'ne ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkürlerini iletti.

Gazi İlyas Amca'dan Tüm Şehitlerimize Dua

Arife günü sevdiklerinin kabrine ulaştırılan vatandaşlarımızın yanı sıra 85 yaşındaki Uşaklı gazimiz İlyas Şeker'de, tüm şehitlerimize dua etmek amacıyla gitmek istediği Şehitlik mezarlığına götürüldü. Gazimize Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Uşak Şubesi Başkanı Kemal Cengizde eşlik etti. Gazimizi "Uşak Belediyesi Engelli Ulaşım Aracı" ile evinden alan Uşak Belediyesi ekipleri, Şekerevleri'nde bulunan Şehitlik mezarlığına giderek burada tüm şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okuttu.

Kaynak: Habermetre