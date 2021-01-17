Uşak Belediyesi iki noktada bebek bakım ve emzirme kabini kurdu
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Uşak Belediyesi iki noktada bebek bakım ve emzirme kabini kurdu

17.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:24
Uşak Belediyesi iki noktada bebek bakım ve emzirme kabini kurdu

Uşak Belediyesince Tiritoğlu Parkı ve Uşak Belediyesi hizmet binasının bulunduğu bölgeye bebek bakım ve emzirme kabini kuruldu.

Uşak Belediyesince Tiritoğlu Parkı ve Uşak Belediyesi hizmet binasının bulunduğu bölgeye bebek bakım ve emzirme kabini kuruldu.

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kabinleri kullanmak isteyen anneler, Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden alacakları kartla, kabinlere girecek.

Kabinlerde annelere günde 1 adet ücretsiz çocuk bezi verilecek. Kabinlerde anneler 20 dakika kalabilecek. Kabinler, 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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