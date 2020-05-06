Uşak Belediyesi ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürüyor

Uşak Belediyesi ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin evine iftar yemeği götürüyor.

Uşak Belediyesi ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin evine iftar yemeği götürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl başlatılan iftar yemeği projesine bu yıl da devam ediliyor.

Günlük yaklaşık 80 haneye teslim edilen sıcak yemekler, ramazan boyunca toplamda 810 aileyle buluşturulacak. Ramazan sonuna kadar devam edecek projeyle 5 bin kişilik iftar yemeği dağıtılması hedeflenirken, ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarıya çıkamayan veya kronik rahatsızlığı bulunan 33 haneye de yemek götürüyor.

Öte yandan, 11 Mayıs'ta açılacak olan berber ve kuaförler dezenfekte edileceği ve el dezenfektanı ile maske desteği verileceği belirtildi.

Kaynak: AA