Uşak Belediyesi günde bin tıbbi maske üretiyor Uşak Belediyesince, günde bin tıbbi maske üretimine başlandı.

Uşak Belediyesince, günde bin tıbbi maske üretimine başlandı.

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Dikim Atölyesi, steril maske üretim merkezi haline getirildi.

Atölyede, başta kamu kurumlarının talebini karşılamak için günde bin maske üretiliyor.

Çalışmaları yerinde görmek üzere Dikim Atölyesi'ni ziyaret eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Maskelerimizin kesim, kalıp, dikim ve sterilizasyon çalışmalarının tamamı kendi personelimiz tarafından yapılıyor. Hedefimiz bu kritik süreçte günlük maske üretim sayısını maksimuma çıkartmak." dedi.

Çalışma ortamında sosyal mesafeden hijyen ve dezenfekte kurallarına kadar birçok kriterin uygulandığını kaydeden Başkan Çakın, personellerin önlük, maske ve galoş gibi gerekli tüm tedbirleri alarak çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA