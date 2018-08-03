Uşak Belediyesi Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyor

Gençlere yönelik önemli spor turnuvaları ve ata sporu olan ciridin yaygınlaşmasına yönelik destek faaliyetleri gibi çeşitli çalışmalarla sporun ve sporcunun yanında olan Uşak Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Altyapı Geliştirme Projesi ile geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Belediye ve paydaş kamu kurumları uzun süren çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan proje ile hem gençler kötü alışkanlıklardan korunacak hem de kentteki yüksek lisanslı genç sporcu sayısı arttırılacak. Kısa ve uzun vadeli planlarla hayata geçirilen proje ile 2025 sezonuna kadar kentte sayısı 120 olan genç sporcu sayısının 5 bine çıkarılması hedefleniyor.

"GENÇLERİMİZ SANAL OYUNLARA HAPSOLMUŞ DURUMDA"

Kentteki sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasının sosyal problemlerle karşı karşıya kalan gençler için önemli olduğuna vurgu yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Gençlerimiz sanal oyunlara hapsolmuş durumda. Bu durum haliyle obezite ve asosyallik gibi çeşitli sorunlara da yol açıyor. Biz bu projeyle çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalan gençlerimizi bu risklerden uzaklaştırmak adına futbola başlama yaşını 13'ten 8'e düşürmeyi planlıyoruz." dedi.

"ŞEHRİMİZDE PROFESYONEL VE AMATÖR SPORLAR ŞAHA KALKIYOR"

Gençlere yönelik olarak önemli spor projeleri ve turnuvaların gerçekleştirildiğini belirten Başkan Cahan, "Şehrimizi sporun başkenti yapmak gayesiyle sporda da adımızı daha çok duyurmayı hedefliyoruz. Hem geleneksel hem de yaygın spor branşlarında Uşak Belediyesi olarak daima varız. Şehrimizde profesyonel ve amatör sporlar şaha kalkıyor." dedi. Belediye olarak spora yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Cahan, park ve bahçelerdeki spor aletlerinden bisiklet ve yürüyüş parkurlarına kadar her alanda sporun halkın ayağına götürüldüğünü kaydetti.