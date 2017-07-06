Uşak Belediyesi Fetö'nün Darbe Girişimini Kısa Film Yaptı

Uşak Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlar kısa filme dönüştürüldü.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceyle ilgili 6 dakika 27 saniyeden oluşan film hazırladıklarını bildirdi.



Filmde hem o geceye ait gerçek görüntülere hem de canlandırmalara yer verildiğini dile getiren Cahan, kısa filmin belediye personeli tarafından hazırlandığını belirtti.



Darbe girişiminin olduğu gece ve sonrasındaki süreçte meydanlardan ayrılmayan ve kalkışmanın devamının olması ihtimaline karşılık şehirde yaşanılanların canlandırıldığı kısa filmin darbe teşebbüsünün yıl dönümünde Uşak meydanında vatandaşlara izletileceğini ve sosyal medyada yayınlanacağını aktaran Cahan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bu millet geçmişte de defalarca göstermiştir ki bayrağına, birliğine, huzuruna göz diken kimseye geçit vermez. Allah'ın yardımı ile güzel ülkemizin tamamında vatandaşlarımız sokaklara dökülerek bu işgal girişimi karşısında canını ortaya koydu. Okunan selalara kulak verdi ve meydanlara koştu. Biz de bunu kısa filmle anlattık."



Filmin yönetmeni Yusuf Yurtsever ise 1 aylık çalışmanın ardından filmi tamamladıklarını belirterek, "Çekimler esnasında vatandaşlarımızdan aldığımız tepkiler bizleri ayrıca gururlandırdı. Bu milletin ne denli yüce gönüllü olduğunu her fırsatta tekrar görüyoruz. Vatandaşlarımız çekimlerimiz sırasında yeni bir darbe girişimi olduğunu düşünerek hemen reaksiyon gösterdi. Ortaya çıkan film, işte bu kadim milletin eseridir. Kurşunların karşısında duran Türk milleti, tanklara meydan okuyan bu halk, sahip olduğu vatanı kimseye peşkeş çektirmeyeceğini bizlere bir kez daha kanıtladı." ifadesini kullandı.