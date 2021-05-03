Uşak Belediyesi atık yağ getirenleri ödüllendiriyor
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Uşak Belediyesi atık yağ getirenleri ödüllendiriyor

İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ - Haberler | Yerel

Uşak Belediyesi atık yağ getirenleri ödüllendiriyor Uşak Belediyesi, başlatmış olduğu "Atık Yağları Topluyoruz" kampanyası dolayısıyla atık yağ topladıkları vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Uşak Belediyesi atık yağ getirenleri ödüllendiriyor

UŞAK - Uşak Belediyesi, başlatmış olduğu "Atık Yağları Topluyoruz" kampanyası dolayısıyla atık yağ topladıkları vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Uşak Belediyesi, geçtiğimiz günlerde çevre temizliğine dikkat çekmek amaçlı kampanya başlattı. Kampanya içerisinde vatandaşların atık yağlarını toplayan belediye ekipleri, karşılığında ise çeşitli hediyeler verileceğini duyurdu. Kampanyanın hayata geçmesiyle birlikte belediye ekipleri de harekete geçti. Alo 153 belediye ekiplerini arayarak atık yağlarını kampanya da değerlendirmek isteyen vatandaşların evlerine giden belediye ekipleri, vatandaşlara karşılığında deterjan ve poşet gibi çeşitli hediyeler verdi. Uşak Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini belirterek bu tarz kampanyaların devam edeceği sinyallerini verdi.

Uşak Belediyesi atık yağ getirenleri ödüllendiriyor
Uşak Belediyesi atık yağ getirenleri ödüllendiriyor
Uşak Belediyesi atık yağ getirenleri ödüllendiriyor
Uşak Belediyesi atık yağ getirenleri ödüllendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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