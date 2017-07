Uşak Belediyesi 15 Temmuz Darbe Girişimini Kısa Filme Taşıdı

Uşak Belediyesi tarafından, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yaşandığı gece filme dönüştürüldü.



Uşak Belediyesi, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen ancak devletin ve milletin birlik içerisinde sergilediği dik duruş sayesinde engellenen darbe girişiminin yaşandığı o geceyi filme taşındı.



15 Temmuz şehidi, Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin'in şehitliğinde başlayan ve 6 dakika 27 saniyeden oluşan filmde hem o geceye ait gerçek görüntülere hem de canlandırmalara yer verildi. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının gönüllülük esasıyla oynadığı ve tamamı Uşak Belediyesi imkanlarıyla Basın Birimi tarafından çekilen filmde hain girişimin gerçekleştirildiği geceye dair çekilmiş görüntüler ekrana taşındı.



Darbe girişiminin olduğu gece ve sonrasındaki süreçte meydanlardan ayrılmayan ve kalkışmanın devamının olması ihtimaline karşılık şehrin her noktasında teyakkuzda olan Uşak Belediyesi, süreci işleyen film ile vatandaşların o gece hissettiklerini ekranlara yansıtıyor.



15 Temmuz gecesi askeri kalkışmanın haberini alır almaz sokağa çıkan ve filmde yer alan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, hain girişime karşı vatandaşların dik duruşunu hatırlatarak, "Bu millet geçmişte de defalarca göstermiştir ki bayrağına, birliğine, huzuruna göz diken kimseye geçit vermez. Allah'ın yardımı ile güzel ülkemizin tamamında vatandaşlarımız sokaklara dökülerek bu işgal girişimi karşısında canını ortaya koydu. Okunan selalara kulak verdi ve meydanlara koştu" dedi.



Dünyada örneklerine rastlanmayacak zaferlerin mimarı, ölümü şehitlik sayan bu milletin işgalcileri geri püskürtüşünü tüm dünyanın şaşkınlıkla izlediğini dile getiren Başkan Cahan, "Ülkemiz üzerinde hain planlar kurarak birliğimizi, dirliğimizi hedef almak isteyenler o gece tarihlerinde yeni bir yenilgi aldılar. Bayrağını indirmek isteyenlere, birliğine göz dikenlere korku olan milletimiz, her görüşten, her düşünceden insanıyla sokaklara döküldü. Abdestini alarak şehadete koşanların öyküsüdür 15 Temmuz. 15 Temmuz bayrağa bir kez daha kırmızı rengi veren şehitlerimizin arşa adım attığı, Çanakkale ruhunun dirildiği, işgalcilerin geçit bulamadığı bir gündür. Ölümü yok sayarak vatan uğruna tankların önüne koşuştur 15 Temmuz. Bu yüce milletin tarihin sayfalarına işlediği bir destandır. Geleceğine sahip çıkışıdır milletin" diye konuştu.



Ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyen şer odaklarına hiçbir zaman müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizen Başkan Nurullah Cahan, "Bu zafer bizleri bir kez daha sıkı sıkıya kenetlemiştir. Yakaladığımız birliği, beraberlik ruhunu kaybetmememiz gerektiğine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Yine bugün de, 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala insanlarımızı ayrılığa düşürecek adımlar atılmaktadır. Hep birlikte bu oyunları bozacağız inşallah. O gece vatanı, bayrağı ve milleti için şehadete koşan 249 şehidimizi hiçbir zaman unutturmayacağız. 2 bin 196 gazimizin fedakarlıklarını unutturmayacağız. Bu millet onlara minnettardır. O gece itidalini yitirmeyerek milletinin başında duran Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu.



Başkan Cahan, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle 11 Temmuz'dan itibaren yine meydanlarda olacaklarını ve 15 Temmuz'a kadar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda nöbet tutacaklarını kaydetti. - UŞAK