Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, vatandaşlarla telekonferans yöntemiyle görüşüyor Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlarla yüz yüze yapılamayan vatandaş görüşmelerini, teknolojik ortamda gerçekleştirmeye başladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlarla yüz yüze yapılamayan vatandaş görüşmelerini, teknolojik ortamda gerçekleştirmeye başladı.

Uşak Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Çakın, ilk olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki bireylerle internet ortamında görüşerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Uygulama sayesinde belediye başkanıyla görüşme imkanı bulan 74 yaşındaki Ayten Uslu, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayatımın 20 senesini İzmir'de ve kalan kısmını Uşak'ta geçirdim ama bu yaşıma kadar hiç devlet büyüklerimizle görüşemedim. O kadar memnun olduk ki anlatamam sizlere. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Başkan Çakın ise süreci tüm iletişim mecraları ile etkili bir biçimde sürdürdüklerini, vatandaşın taleplerini ve isteklerini hizmetteki kilit taşı haline getirdiklerini belirtti.

Bu hassas dönemin titizlikle yürütüldüğünü ve hizmetlerin aksatılmadan devam ettirildiğini ifade eden Çakın, şunları kaydetti:

"Hem personelimizin hem de vatandaşımızın sağlığını gözetmek ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla tüm birimlerimizle halkımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda rutin olarak vatandaşlarımızla birebir yaptığımız halk buluşmalarını koronavirüs önlemleri çerçevesinde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirmeye başladık. Devlet olarak, belediyeler olarak bizler kesintisiz şekilde halkımızın yanındayız ve her türlü ihtiyaçları için bizlere ulaşabilirler."

Çakın, öncelikli ve acil olan ihtiyaçlar dışındaki işlerin, vatandaşların bireysel sağlıkları ve kamu güvenliği için ertelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA