Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlerle buluştu

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlerle bir araya gelip onlardan gelen soruları yanıtladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlerle bir araya gelip onlardan gelen soruları yanıtladı.

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Gençlik Buluşması" programı kapsamında Kent Tarihi Müzesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerden gelen soruları yanıtlayan Çakın, onlarla sohbet etti.

Çakın, programda Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Genç Kuşak Projesi"ni anlattı.

Çakın, Genç Kuşak oluşumu ile şehirde yaşayan genç nesle daha etkin sosyal olanaklar sağlamayı, kişisel gelişimlerine katkı sunmayı ve onlar için özel etkinliklerin hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Program, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın gerçekleştirdiği konserle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık