Uşak Belediye Başkanı Çakın, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Temiz Uşak" sloganıyla her hafta bir mahallede gerçekleştirilen temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Temiz Uşak" sloganıyla her hafta bir mahallede gerçekleştirilen temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce kurulan 22 kişilik özel ekip, her hafta bir mahallede detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

"Temiz Uşak" sloganıyla yürütülen çalışmada, mahalle genelinde detaylı bir temizlik yapılırken, çöp kutuları boyanıyor ve hijyen araçlarıyla da dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Karaağaç Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, şehri daha yaşanabilir kılmak ve temiz bir Uşak için tüm ekipleriyle sahada olduklarını söyledi.

Vatandaşların temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla böyle bir temizlik seferberliği başlattıklarını aktaran Çakın, "Şehrimizin daha temiz olması için ekiplerimiz aralıksız bir şekilde, tüm cadde ve sokakları temizliyor. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için şehrimizin her noktasında detaylı temizliğimizi gerçekleştirdik. Rutin çalışmalarımız dışında Temiz Uşak projemiz kapsamında yapılan bu çalışmalara da önem veriyoruz. Kapsamlı ekibimiz ve detaylı temizlik araçlarımız ile çevre temizliği konusunda çalışmalarımızı bütün mahallelerimizde sürdüreceğiz. Gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutluyorum." dedi.

Çakın, mahalledeki vatandaşlarla sohbet edip, onların taleplerini de dinledi.

Kaynak: AA