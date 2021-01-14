Uşak Belediye Başkanı Çakın, "beyaz baston"la yürüdü
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Uşak Belediye Başkanı Çakın, "beyaz baston"la yürüdü

14.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:15

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte siyah göz bandı takarak beyaz bastonla yürüdü.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte siyah göz bandı takarak beyaz bastonla yürüdü.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uşak Belediyesince Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyede düzenlenen etkinlikte, Altı Nokta Körler Derneği üyeleriyle bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, burada görme engellilerle sohbet ederek, onları dinledi.

Çakın, görme engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla belediye önündeki meydanda gözüne siyah göz bandı takarak beyaz bastonla yürüdü.

Yürümekte zorlanan Çakın'a Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Serkan Çiğdem destek oldu.

Farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyleyen Çakın, "Hayatın akışı içerisinde bazen engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları görmekte ve onları anlamakta zorluk çekebiliyoruz. Onları daha iyi anlayabilmek için bu tip aktiviteleri önemsiyoruz." dedi.

Salgın döneminde de engellilerin yanında olduklarını söyleyen Çakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına gayret ediyoruz. Bundan sonra da onların bu şehirde daha konforlu ve rahat bir yaşam sürebilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de tüm imkanlarımızla birlikte her zaman engelli vatandaşlarımıza açıktır."

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Serkan Çiğdem de etkinlikten dolayı Çakın'a teşekkür etti.

Uşak Belediye Başkanı Çakın, 'beyaz baston'la yürüdü
Uşak Belediye Başkanı Çakın, 'beyaz baston'la yürüdü
Uşak Belediye Başkanı Çakın, 'beyaz baston'la yürüdü
Uşak Belediye Başkanı Çakın, 'beyaz baston'la yürüdü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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