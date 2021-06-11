Uşak Belediye Başkanı Çakın, Afyonkarahisar'daki Sokak Sağlıklaştırma Projesini inceledi
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Uşak Belediye Başkanı Çakın, Afyonkarahisar'daki Sokak Sağlıklaştırma Projesini inceledi

Uşak Belediye Başkanı Çakın, Afyonkarahisar'daki Sokak Sağlıklaştırma Projesini inceledi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Afyonkarahisar'ın tarihi konaklarında sürdürülen Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmalarını inceledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Afyonkarahisar'ın tarihi konaklarında sürdürülen Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmalarını inceledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret eden Çakın, ardından projenin uygulandığı Akmescit Mahallesi'ne geçti.

Çakın, burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'daki projenin Uşak'da da hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Çakın, "Afyonkarahisar'da incelediğimiz ve devam eden projeyi, inşallah bizde Uşak'ın gelişmesi ve güzelleşmesi için uygulayacağız. Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Zeybek de Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın Afyonkarahisar'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Uşak Belediye Başkanı Çakın, Afyonkarahisar'daki Sokak Sağlıklaştırma Projesini inceledi
Uşak Belediye Başkanı Çakın, Afyonkarahisar'daki Sokak Sağlıklaştırma Projesini inceledi
Uşak Belediye Başkanı Çakın, Afyonkarahisar'daki Sokak Sağlıklaştırma Projesini inceledi
Uşak Belediye Başkanı Çakın, Afyonkarahisar'daki Sokak Sağlıklaştırma Projesini inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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