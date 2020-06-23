UŞAK Ayrı yaşadığı eşinin bıçakla yaraladığı Fatma: Eğer biber gazı olmasaydı beni öldürecekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

UŞAK Ayrı yaşadığı eşinin bıçakla yaraladığı Fatma: Eğer biber gazı olmasaydı beni öldürecekti

Ayrı yaşadığı eşinin bıçakla yaraladığı Fatma: Eğer biber gazı olmasaydı beni öldürecektiUŞAK'ta, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve 1.

UŞAK Ayrı yaşadığı eşinin bıçakla yaraladığı Fatma: Eğer biber gazı olmasaydı beni öldürecekti
23.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:33

Ayrı yaşadığı eşinin bıçakla yaraladığı Fatma: Eğer biber gazı olmasaydı beni öldürecekti

UŞAK'ta, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve 1.5 yıldır ayrı yaşadığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçakla 5 yerinden yaralanan ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisini ardından taburcu edilen Fatma Yörük (35), yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.Yörük, "Bana saldırınca ben de biber gazıyla karşılık verdim. Eğer biber gazıyla müdahale etmeseydim, beni orada öldürecekti" dedi.

Uşak'ta yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Yörük, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi İbrahim Yörük'ten 1.5 yıl önce ayrılıp, Uşak Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken gündelik işlerde çalışan İbrahim Yörük, 20 Haziran Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında, çocuklarını görmek için ayrı yaşadığı eşinin kaldığı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1'inci Eren Sokak'taki eve gitti. Çift arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine cebinden çıkardığı bıçakla eşini yaşları 4 ile 16 arasında değişen çocuklarının gözü önünde bıçakla yaraladı. Kalça, bilek ve göğsüne isabet toplam beş bıçak darbesiyle yaralan Fatma Yörük, çocukları ve bu sırada evdeki bir misafirinin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yörük, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, eşini yaraladıktan sonra kaçan İbrahim Yörük'ü saklandığı evde aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı. Ertesi gün adliyeye sevk edilen Yörük, tutuklandı.

'BİBER GAZI OLMASA BENİ ORADA ÖLDÜRECEKTİ'

Fatma Yörük, yaşadığı dehşet dolu anları DHA muhabirine anlattı. Eşinden daha önce de pek çok kez şiddet gördüğünü belirten Yörük, "Boşanmak istiyorum. Ancak, kendisi buna yanaşmıyor. Bu nedenle birçok kez eve gelerek, camı çerçeveyi indirdi. 1.5 yıldır zaten ayrı yaşıyoruz. Eşimde misafirim olan bir kadın arkadaşım ve çocuklarım vardı. Onların yanında bana bıçakla saldırdı. Önceleri de bana şiddet uyguladığı için yanımda biber gazı taşıyordum. Bana saldırınca ben de biber gazıyla karşılık verdim. Eğer biber gazıyla müdahale etmeseydim, beni orada öldürecekti. Boynuma doğru bıçağı sallayınca, engel olmak için elimi kaldırdım. Bu sırada değen bıçak nedeniyle bileğimde kesim meydana geldi" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Halife Hafter Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Barış Yöş Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: UŞAK Ayrı yaşadığı eşinin bıçakla yaraladığı Fatma: Eğer biber gazı olmasaydı beni öldürecekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 19:33:24. #1.15#
title