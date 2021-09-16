Uşak 6. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı açıldı

Uşak 6. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kemalöz Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri'nde 134 firmanın katılımıyla düzenlenen ve 19 Eylül'e kadar devam edecek fuarın açılışı için tören düzenlendi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, açılışta, kent genelinde 217 bin 44 hektar işlenebilen tarım arazisi olduğunu ve 32 bin 234 çiftçinin faaliyet gösterdiğini belirtti.

İldeki büyükbaş, küçükbaş hayvan sayısı ve et üretimi hakkında bilgi veren Kocabıyık, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha da artırılması için devlet olarak vatandaşlarımıza önemli ölçüde destekler vermekteyiz. 2021 yılının ilk sekiz aylık döneminde 85 milyon lira tutarında tarımsal destek ödemesi yapılmıştır. Bunun yanında kırsal kalkınma yatırımları kapsamında da 35 projeye yaklaşık 6 milyon lira değerinde destek verilmiş; 2,5 milyon lira değerinde 63 makine alımı yapılmıştır." dedi.

Teknoloji ve çiftçilerin buluşması açısından fuarların önemli olduğunu söyleyen AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, dünya genelinde yaşanan salgından dolayı geçen yıl fuarın yapılmadığını söyledi.

Yaşanan salgının dünya genelinde üretim ve tüketim biçimlerini, ülke ekonomilerini, yaşam tarzlarını etkilediğini aktaran Altay, "Avrupa'da birinci olduğumuz tarımsal üretimimizi dünya ile rekabet şartlarında çiftçimiz lehine daha da artırarak, üretimimizi daha da büyüterek, inşallah ülkemizi daha müreffeh yarınlara üreticimizle birlikte kavuşturacağız." diye konuştu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de Türkiye'nin son yıllarda tarımsal alandaki ihracatının arttığına dikkati çekerek, çiftçinin daha fazla üretebilmesi için tüm çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise çiftçilerin zor günlerden geçtiğini ve desteklerin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Programda, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş ile Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık da vatandaşlara hitap etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince açılış kurdelesi kesilip, stantlar ziyaret edildi.