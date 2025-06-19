ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Usain Bolt, dünya rekorları kırdığı 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca her gün hangisini yemiştir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

USAİN BOLT, DÜNYA REKORLARI KIRDIĞI 2008 PEKİN OLİMPİYATLARI SIRASINDA 10 GÜN BOYUNCA HER GÜN HANGİSİNİ YEMİŞTİR?

A: 10 dana biftek

B: 40 ızgara karides

C: 70 bıldırcın yumurtası

D: 100 tavuk nugget

Cevap : D