USAID, Etiyopyalı isyancıların insani yardım depolarını yağmaladığını açıkladı

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Etiyopya Direktörü Sean Jones, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) ele geçirdiği bölgelerde insani yardım depolarını yağmaladığını söyledi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Etiyopya Direktörü Sean Jones, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) ele geçirdiği bölgelerde insani yardım depolarını yağmaladığını söyledi.

Jones, Etiyopya devlet televizyonu EBC'ye verdiği mülakatta, TPLF üyelerinin girdiği bölgelerde özellikle de Amhara'da çok sayıda USAID deposunun boşaltıldığını ve yağmalandığını belirtti.

TPLF'nin fırsatçı olduğuna inandığını dile getiren Jones, grubun girdiği bölgelerde büyük bir yıkıma yol açtığını da kaydetti.

Etiyopya federal ordusu ve TPLF arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçraması sonrası bölgede büyük bir insani kriz yaşanıyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş