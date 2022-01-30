Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için 8 saat karla mücadele - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için 8 saat karla mücadele

Demirören Haber Ajansı, Azer Demir - Güncel
 - Güncelleme:
Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için 8 saat karla mücadele

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 2 bin 800 rakımdaki askeri üs bölgesinde görevli asker, rahatsızlanınca ekipler seferber oldu.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 2 bin 800 rakımdaki askeri üs bölgesinde görevli asker, rahatsızlanınca ekipler seferber oldu. 8 saat süren çalışmanın ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, askeri hastaneye götürdü.

Şemdinli ilçesine bağlı Yukarı Kayalar köyünün 2 bin 800 rakımlı Çimenli askeri üs bölgesinde görevli bir asker, aniden rahatsızlandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye helikopter havalanamayınca, karla mücadele ve sağlık ekiplerine haber verildi. Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı. 8 saat süren çalışmanın ardından üs bölgesine giden yol açıldı. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından rahatsızlanan askeri, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için 8 saat karla mücadele

Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için 8 saat karla mücadele

Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için 8 saat karla mücadele

Üs bölgesinde rahatsızlanan asker için 8 saat karla mücadele

Demirören Haber Ajansı / Azer Demir - Güncel

Asker, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title