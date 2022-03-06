Uruşlu kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi - Haberler

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Uruşlu kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Uruşlu kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi

Beypazarı ilçesine bağlı Uruş Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Beypazarı ilçesine bağlı Uruş Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Uruşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte konuşan Uruşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Büyükgedik'in eşi Zeliha Büyükgedik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından kadınlara yönelik eğlence programı düzenlendi ve çekilişlerle hediyeler verildi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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