Uruşlu kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi

Beypazarı ilçesine bağlı Uruş Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi.

Uruşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte konuşan Uruşlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Büyükgedik'in eşi Zeliha Büyükgedik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından kadınlara yönelik eğlence programı düzenlendi ve çekilişlerle hediyeler verildi.