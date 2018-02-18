Ürünü Depoda Kalan Patates Üreticisi Teşvik Bekliyor

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'deki patates üreticileri, Kapadokya'daki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza ettikleri tonlarca patatesi satabilmek için ihracat teşviki çıkmasını istiyor.

Nevşehir başta olmak üzere, Sivas, Kayseri, Niğde'nin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilerek, pazarlama sürecinde depolanması için Kapadokya'ya gönderilen patatesler, yılbaşından sonra sevkiyatların yavaşlaması nedeniyle depoda kaldı.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nevşehir'deki kayadan oyma doğal soğuk hava depoları ile Niğde'deki depolarda bekleyen yaklaşık 600 bin ton patatesin kısa sürede ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

Depodaki ürünün mart ayı sonuna kadar dayanabileceğini dile getiren Çelikbaş, aksi halde çimlenme ve bozulmadan dolayı çiftçinin binlerce ton patatesi çöpe atmak durumunda kalacağını ifade etti.

Çelikbaş, ihracat teşvikinin çıkması halinde üretici mağduriyetinin giderileceğine inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Patates, hasat döneminde 80 kuruş ila 1 lira arasında satılıyordu. Ardından depoya konulan ürün yılbaşına kadar 50 kuruş ila 80 kuruşa satıldı. Yılbaşından sonra ihracat zayıfladı. Depoda kalan patates şimdi 30 ila 60 kuruş arası satılıyor. Nevşehir'deki depolarda 300 bin ton civarında patates bulunuyor, bir bu kadar da Niğde'de var. Mart sonuna kadar elden çıkmadığı takdirde çimlenme olur ve çöpe gider. Bu nedenle çiftçimizin hızlıca elden çıkarması gerekiyor. Teşvik çıktığı takdirde çiftçilerimiz rahat nefes alacaktır."

Geçen yıl patates üreticisine ton başına 75 liralık ihracat teşviki verildiğini aktaran Çelikbaş, Nevşehir milletvekillerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile görüştüğünü, üreticinin bu yıl da ihracat teşviki alabilmesi için konunun önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacağını da sözlerine ekledi.

"Depolar tıka basa patates dolu"

Patates üreticilerinden Hasan Mercan da bir kilogram patatesin çiftçiye 50 kuruşa mal olduğuna ve kısa süre içinde pazar bulunmadığı takdirde binlerce ton patatesin çöpe gideceğine dikkati çekti.

Depoların tıka basa patates dolu olduğunu aktaran Mercan, "Bölgedeki doğal depolarda patates müşteri bekliyor. 40 gün içinde ürünlerimiz elden çıkmazsa bunları dökecek yer bile bulamayız. Çiftçinin banka ve çeşitli borçları bulunuyor. Üretici zarar edince yeni sezonda ekim yapması da zor." dedi.

Ürettiği patatesin bir bölümüne pazar bulduktan sonra kalanını depoda beklettiğini aktaran Mustafa Akdeniz ise yavaş yavaş çürümelerin başladığını, üreticinin rahatlaması için kısa vadede çözüm bulunması gerektiğini belirtti.