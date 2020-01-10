Ürünlü'de sofralar bereketlendi

10.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:03

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Başkan Aktaş, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güne sabah namazı ile birlikte Nilüfer'in Ürünlü Mahallesi'nde başladı. Sabah namazını Ürünlü Camii'nde kılan Başkan Aktaş, daha sonra Bereket Sofrası etkinliğinde vatandaşlarla buluştu. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay'ın da katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Aktaş, 'Gönül sohbet ister, kahve bahane' misali, simit, zeytin, peynir ve çaydan oluşan bereket sofrasında vatandaşlarla hasbihal etmek istediklerini söyledi. Yaz dönemi sabah namazının çok erken saatte olması nedeniyle ara verdikleri bereket sofrası etkinliğine yeniden başladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, böylelikle sorunları da ilk ağızdan dinleme imkanı bulduklarını söyledi.

Bir ve beraber olalım

Başkan Aktaş, 1973'te nüfusu 300 binlerde olan Bursa'nın bugün 3 milyonlara ulaştığını hatırlatarak, bu hızlı büyümenin de beraberinde bazı sorunları getirdiğini hatırlattı. Bu soruları da bizzat yerinde görmek için 17 ilçe ve 1058 mahallede sık sık vatandaşlarla bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Hamdolsun Türkiye artık eski Türkiye değil. Ulaşımda, sağlıkta, altyapıda önemli çalışmalar yapılırken, sosyal devlet anlamında da ciddi mesafeler alındı. Hastasına, yaşlısına, engellisine, ihtiyaç sahiplerine destek olan bir devlet ve belediyeler var. Ancak maalesef bunların yanında Türkiye'nin içte ve dışta düşmanları da var. Suriye, İran, Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar keza Afrika kanayan bir yara. Böyle bir coğrafyada Türkiye çok rahat gibi görünmese de biz bugüne kadar birlik ve beraberlikle her türlü engeli aştık. Biz böyle bir coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bunun için de bir ve beraber olmayız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Başkan Aktaş, konuşmanın ardından Ürünlü Mahalle Muhtarı Kadir Beki ve vatandaşlardan mahallenin sorunlarını dinledi. İmar uygulamalarından toplu taşımaya, ulaşımdan mesire alanı yetersizliğine kadar tüm talepleri tek tek not alan Başkan Aktaş, ulaşım ve altyapının öncelikleri olduğunu belirterek, diğer konuları da imkanlar ölçüsünde takip edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Bültenler