Ürünlerin Piyasa Gözetimi Sıkılaştırılacak
Piyasa gözetimi ve denetimi kontrolleri sonucu güvenli olmadığı belirlenen ürünlere ilişkin alınan önlemler ve ürünün riskleri hakkındaki bilgiler, önlem kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde üretici tarafından etkili şekilde duyurulacak.
Piyasa gözetimi ve denetimi kontrolleri sonucu güvenli olmadığı belirlenen ürünlere ilişkin alınan önlemler ve ürünün riskleri hakkındaki bilgiler, önlem kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde üretici tarafından etkili şekilde duyurulacak.
Kaynak: Dunya.com