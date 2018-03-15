Ürünlerin Piyasa Gözetimi Sıkılaştırılacak

Piyasa gözetimi ve denetimi kontrolleri sonucu güvenli olmadığı belirlenen ürünlere ilişkin alınan önlemler ve ürünün riskleri hakkındaki bilgiler, önlem kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde üretici tarafından etkili şekilde duyurulacak.

Ürünlerin Piyasa Gözetimi Sıkılaştırılacak

Piyasa gözetimi ve denetimi kontrolleri sonucu güvenli olmadığı belirlenen ürünlere ilişkin alınan önlemler ve ürünün riskleri hakkındaki bilgiler, önlem kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde üretici tarafından etkili şekilde duyurulacak.

Kaynak: Dunya.com

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