Ürün İhtisas Borsası'n Seçimlerden Önce Hayata Geçireceğiz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Ürün İhtisas Borsası'nın bütün altyapısı, mevzuatlarını, şirketleşme noktasındaki çalışmalarını bitirdik, TMO ve SPK izni kaldı onu da kısa zamanda tamamlatıp umuyoruz seçimlerden önce hayata geçirmiş olacağız." dedi