Ürün İhtisas Borsası Faaliyete Geçiyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, önümüzdeki günlerde Ürün İhtisas Borsası'nı faaliyete geçireceklerini belirterek, "Artık ürünlerimizin borsasının Türkiye'de kurulmasının, değerinin ve fiyatının da Türkiye'de belirlenmesinin önünü açacağız" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Nisan'da kente geleceğini belirterek herkesi bu buluşmaya davet etti.

Afrin'de başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'nda hiç sivil kaybı yaşanmadığına dikkat çeken Bakan Tüfenkci, "Sivil katliamı var diyenler Halep'e, Rakka'ya, Doğu Guta'ya, Kobani'ye baksın" dedi.

Toplantının ardından, 50 bin ton kapasiteli depo açılışına katılacaklarını kaydeden Bakan Tüfenkçi, şunları söyledi:

"Tarım ticareti ve sanayisi adana için bir başka önem arz ediyor. Talep 12 ay, arz 2 ay olunca işte bu depo sayılarını artırarak hem arzın 12 aya yayılmasını sağlayacağız hem de çiftçimizin ürünlerini daha değerli hale getireceğiz. Bunla beraber hazılılıklar bitti, haftaya veya bu hafta inşallah Ürün İhtisas Borsasını da faaliyete geçireceğiz. Artık ürünlerimizin borsasının Türkiye'de kurulmasının, değerinin ve fiyatının Türkiye'de belirlenmesinin önünü açmış olacağız."

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi, 2019 yılının Türkiye için önemli bir yıl olacağına da vurgu yaparak seçimleri işaret etti. - ADANA