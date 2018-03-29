Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı" TBMM'de (3)

Uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyo üzerinden tanıtım ve satışı söz konusu ise yetkili kuruluş, yayıncı kuruluştan bu faaliyetlerin durdurulmasını talep edecek. Yayıncı kuruluş, tanıtım ve satışın durdurulması için yetkili kuruluş ile iş birliği yapacak.

TBMM Başkanlığına sunulan "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı"nda yetkili kuruluşların, ürün denetimine ilişkin yetkileri düzenleniyor.

Yetkili kuruluşlar, ürünlerin piyasaya arzından önce, kurulumu, montajı, hizmete sunulması veya ürün bir hizmet sağlanması sürecinde kullanılırken yaptığı denetimlerde bir uygunsuzlukla karşılaşması durumunda düzenlemede yer alan önlemlerden uygun olanları alabilecek.

İnternet üzerinden piyasaya arz edilen uygun olmayan ürünün tanıtım ve satışının durdurulması gerektiğinde, e-ticaret platformlarının veya aracı hizmet sağlayıcının bunu kendiliğinden yapmaması durumunda yetkili kuruluş, uygun olmayan ürünün tanıtım veya satışının yapıldığı internet sitesine erişimin engellenmesine karar verilmesi ve bu kararı uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirecek.

Uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyo üzerinden tanıtım ve satışı söz konusu ise yetkili kuruluş, yayıncı kuruluştan bu faaliyetlerin durdurulmasını talep edecek. Yayıncı kuruluş, tanıtım ve satışın durdurulması için yetkili kuruluş ile iş birliği yapacak.

Ayrıca, ürünlerin güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli hizmetlere dair düzenlemeler yetkili kuruluşlar tarafından yapılabilecek.

Yetkili kuruluş, sorumluluk alanında bulunan ürünlere ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesine ve sınai ve ticari tesislerin faaliyetlerine ilişkin gerekli kriterleri belirleyebilecek.

Yetkili kuruluş tarafından yürürlüğe konulan düzenlemelere uyulması zorunlu olacak. Düzenlemelere uygunluk sağlanması için zamana ihtiyaç duyulması halinde eksiklikler giderilinceye kadar sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına karar verilebilecek.

Alınan önlemlerin duyurulması

Tasarı ile iktisadi işletmeciler tarafından alınan önlemlerin duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar da düzenleniyor.

İktisadi işletmeci, ürünün risk içermesi durumunda ürünün içerdiği riskleri ve aldığı önlemleri zamanında ve etkili bir şekilde duyurmakla yükümlü olacak.

Bu duyuru riskli ürün, tehlike, iktisadi işletmeciye ulaşma yolları ve kullanıcının alabileceği önlemler hakkında açık, anlaşılır ve yeterli bilgiyi sağlayacak. Sağlamadığı her durumda, yetkili kuruluşun duyurunun daha uygun şekil ve yöntemlerle tekrarlanmasını talep hakkı bulunacak.

Dağıtıcılar da iktisadi işletmecinin ürüne ilişkin riskler ve önlemler hakkında kendilerine bildirdiği bilgileri, varsa tedarik zincirindeki bir sonraki dağıtıcıya iletmek ve duyuruyu müşterilerinin kolaylıkla görebileceği veya ulaşabileceği yerlere koymak zorunda olacak.

Ürünün geri çağrılması

Alınan diğer önlemlerin riskin ortadan kaldırılmasında yetersiz kalması durumunda iktisadi işletmeci, kendiliğinden veya yetkili kuruluşun talebi üzerine ürünü geri çağıracak.

İktisadi işletmeci, ürünü teslim eden nihai kullanıcıya, ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi, ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi veya ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçeneklerinden en az birini sunmak zorunda olacak.

Ürünün geri çağrılmasıyla ilgili tüm masraflar ürünü geri çağıran iktisadi işletmeci tarafından üstlenilecek. İktisadi işletmeci, nihai kullanıcıya ek bir maliyet yüklemeden ürünü zamanında ve kolaylıkla teslim edebilmesi için gerekli ortamı sağlayacak.

İdari yaptırımlar

Tasarıda düzenlenen yükümlüklere aykırılık hallerinde 2 bin lira ile 250 bin lira arasında değişen ve uygunsuzluğun tekrarı halinde katlanarak artan idari para cezaları da belirleniyor.

Yetkili kuruluşlar düzenlemede öngörülen önlemleri alırken ve idari yaptırımları uygularken orantılılık ilkesine, önlemlerden ticareti en az kısıtlayıcı olanın alınmasına, önlem veya ceza ile uygunsuzluk arasında doğrudan bir illiyet bağının bulunmasına, iktisadi işletmeciler arasında ayrım gözetmemeye ve rekabeti bozmamaya, alınan önlemler ile uygulanan idari yaptırımların amaca uygunluğuna ve amacın ötesine geçmemesine riayet edecekler.

Ayrıca, hakkaniyete uygun olmasını teminen, verilen idari para cezaları uygulanırken cezaya konu aykırılığın büyüklüğü ve firmanın ekonomik durumu da dikkate alınacak.

Piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurdukları ürünün uygun olmadığını tespit edip, yetkili kuruluşun talebi ve uyarısı olmadan uygunsuzluğun giderilmesi ve riskin ortadan kaldırılması için ürünün geri çağrılması da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri kendiliğinden alan ve uygunsuzluğu tamamen gideren iktisadi işletmeciler için düzenlemedeki idari yaptırımlar uygulanmayacak.

Ayrıca, imalatçı veya ithalatçı; ürünü piyasaya kendisinin arz etmediğini, uygunsuzluğun dağıtıcının veya üçüncü bir tarafın ürüne müdahalesinden veya kullanıcıdan kaynaklandığını, üründeki uygunsuzluğun, teknik düzenlemelere veya diğer zorunlu teknik kurallara uygun olarak üretilmesinden kaynaklandığını ispatladığı takdirde de idari yaptırımlar uygulanmayacak.

Tasarıda belirlenen idari yaptırımlar yetkili kuruluş tarafından uygulanacak. İdari yaptırımların hangi makam veya kamu görevlilerince uygulanacağı yetkili kuruluş tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Verilen idari yaptırım kararlarına karşı, İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanuni yollara başvurulabilecek. Yapılan masrafların rücu edilmesi hakkında da İcra ve İflas Kanunu uygulanacak.

Bilgilerin gizliliği korunacak

Yetkili kuruluş, tasarıdaki hükümleri uygularken özel hayata dair ve ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin edindiği bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlü olacak ancak kanunlar ile insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde bu bilgiler ifşa edilecek.

Teknik düzenlemelerin hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Avrupa Birliği teknik mevzuatını uyumlaştırmak ve piyasa gözetimi ve denetimi yapmakla yetkili kuruluşların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Tasarı kapsamında yer alan piyasa gözetimi ve denetimi, "CE" işareti, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar ile bildirimlere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklerle belirlenecek.

Tasarı, kanunlaşması halinde yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

(Bitti)